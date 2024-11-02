السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف توجه ترامب بشأن إسرائيل والعرب

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: لا أتصور أن ترامب يعرف ما يريد القيام به، إذ إنه قد يقول للحكومات العربية وإسرائيل توصلوا إلى السلام، ولكنه لم يسع لإحلال هذا السلام خلال ولايته الأولى.

 

قرارات ترامب لدعم إسرائيل

ولفت إلي أن ترامب اتخذ عددا من القرارات في صالح إسرائيل، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان».

 

علاقات تجارية بين العرب وإسرائيل

وأضاف «بولتون» خلال لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور، حول الانتخابات الأمريكية، على فضائية «القاهرة الإخبارية»: «أنا وافقت على هذه القرارات خلال عملي كمستشار أمن قومي، خلال ولاية ترامب، وأنا مؤمن بصحتها، ولكن ترامب لم يصل إلى النقطة التي تجعل الشرق الأوسط يعيش بشكل سلمي، وأن جاريد كوشنر، كبير مستشاريه، عمل على الوصول إلى السلام في المنطقة من خلال خلق فيما بدا آنذاك علاقات تجارية جيدة بين إسرائيل والدول العربية، إلا أنه لم يتناول ترامب خلال حكمه القضية الفلسطينية على المدى الطويل».

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القضية الفلسطينية وتفكير ترامب

وتابع  مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: «إذا تم سؤالي عن ماذا سيفعل ترامب بشأن القضية الفلسطينية، فأن لا أعرف، وهو كذلك لا يعرف».

 

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