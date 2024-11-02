السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الولايات المتحدة توجه تحذيرا لإيران قبل تنفيذ هجومها على إسرائيل

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

كشف  موقع "أكسيوس" في تقرير له اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو  بايدن،  حذرت إيران مؤخرا من أن واشنطن لن تكون قادرة على كبح جماح إسرائيل في حال تعرضت لهجوم عسكري آخر من طهران.

 

رسالة خطيرة من أمريكا لإيران 

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن هذا التحذير يعتبر "مهما" لجهة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يرد على هجوم إيران في الأول من أكتوبر الماضي  بضرب منشآت نووية أو مواقع للإنتاج النفطي، وإنما اكتفى بضرب أهداف عسكرية.

على الجانب الآخر ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مجلس الأمن القومي الإيراني اتخذ قرارًا بالرد العسكري على الضربة الإسرائيلية.

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أمريكا إسرائيل إيران واشنطن منشاة نووية

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