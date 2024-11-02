السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

شرطة اليونان تعتقل مشتبها به في انفجار شقة بأثينا

جانب من موقع الانفجار،فيتو
جانب من موقع الانفجار،فيتو

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في  اليونان اليوم السبت، عن توقيف رجل يُشتبه بصلته بانفجار وقع في العاصمة أثينا، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

 

اعتقال مشتبه به في انفجار أثينا

 

وأشارت الشرطة، إلى أن الشخص الذي قُتل والمشتبه بهم ينتمون على الأرجح إلى "جيل جديد من الإرهابيين".

وتسبّب انفجار وقع الخميس، في إحدى شقق العاصمة اليونانية بمقتل رجل وإصابة امرأة؛ وقد يكون هذا الحادث العرضي ناجمًا عن انفجار قنبلة يدوية الصنع.

وتعود الجثّة التي تقطّعت أشلاء إلى رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، وأصله من مدينة بيرايوس الساحلية، سبق أن أُوقف في ألمانيا، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".

وكشفت المصادر نفسها أن بصماته الرقمية موجودة في قاعدة البيانات الدولية التابعة لشرطة الاتحاد الأوروبي  "يوروبول".

وفتحت الشرطة تحقيقًا أيضًا بشأن المرأة التي أصيبت في الانفجار، والبالغة من العمر 33 عامًا، على خلفية شبهات بانتمائها إلى منظمة إرهابية. وقد نُقلت إلى المستشفى تحت رقابة الشرطة، في حين لا تزال امرأة أخرى في الثلاثين متوارية.

وُضع الموقوف في الحبس على ذمّة التحقيق بعدما سلّم نفسه للشرطة الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة السبت؛ ويُرجّح أن يكون على صلة بإحدى المرأتين، لكنه نفى أي علاقة بالانفجار، وفق قوى الأمن.

وأفضت عملية تفتيش منزله إلى العثور على سلاحين يدويين، وشعر مستعار، وأقنعة، ولا يزال التحقيق جاريًا.

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