السبت 02 نوفمبر 2024
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (637) من «فيتو» وأبرز عناوينه: فخ الصندوق

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الصفحة الأولى من العدد (637) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: الحسينى والسنوار.. من النضال حتى شرف الاستشهاد

فخ الصندوق

أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق  بين الحكومة و«النقد الدولى»

إفقار المصريين  نتيجة حتمية لاستمرار تنفيذ البرنامج

تحرير مصر من الوصاية قضية سيادة

7 سنين جونة

سينما من أجل الإنسانية ودعم الصناعة..  ونجيب ساويرس: أوقفوا الحرب

كواليس صلح كولر مع كهربا وحقيقة اعتزال شيكابالا

باحث مصرى يكشف أسرار «الوادى الغامض» فى الصحراء الشرقية

أحلاهما مر..

ترامب هاريس

خبراء يتحدثون عن سياسات  الرئيس الأمريكي القادم تجاه العرب وقضية فلسطين

الجنس اللطيف فى مهمة دينية بوزارة الأوقاف

حكاية جبانة الطود أقدم مقبرة فى العالم

الحسيني السنوار الاستشهاد الصندوق الحكومة النقد الدولي المصريين الوصاية جونة سينما من اجل الانسانية نجيب ساويرس كولر كهربا شيكابالا الوادى الغامض ترامب هاريس

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