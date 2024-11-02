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متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

أطلق المتجر المركزي (تسوم) بموسكو غرف قياس افتراضية، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات الروسية VRTech.

إنشاء غرفة قياس ملابس افتراضية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، وقع المتجر صفقة الشراكة الاستراتيجية مع شركة VRTech، بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال تقنيات VR والذكاء الاصطناعي لإنشاء غرفة قياس افتراضية تسمى Dresscode، وهي منصة رقمية تجمع بين المساحات المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة، ولا مثيل لها حتى الآن في السوق الروسية على هذا المستوى من التقنيات الافتراضية.

ويمكن لأي مواطن تجريب الملابس في غرفة القياس الافتراضية الجديدة في الطابق الخامس من المتجر المركزي متعدد الأقسام على شاشة تفاعلية. ويتوفر حاليًّا في المتجر أكثر من 15000 منتج تمثّل أفضل العلامات التجارية في العالم للتجريب عبر الإنترنت. ويتعين على المشتري التقاط صورة السلفي (صورة شخصية) والإشارة إلى مواصفاته واختيار صورة مطلوبة. ستقوم Dresscode على الفور بإنشاء صورة جاهزة ويمكن للمشتري من خلالها أن يختار ما يعجبه. أما مستوى التفاصيل والواقعية في الصورة ليس أقل شأنًا من تصوير الأزياء (fashion). وفي المستقبل سيتم توسيع وظائف المنصة الأساسية.

 

معايير جديدة لصناعة الأزياء

ومع طرح الحلول الرقمية المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي سيتم وضع معايير جديدة لصناعة الأزياء، وذلك من أجل تطوير الخدمات وزيادة ولاء المشترين وتعزيز مكانة الشركة في السوق.

ووفقا للدراسات الحديثة التي أجرتها شركتا McKinsey وGoogle فإن الشركات التي تطبق مثل هذه التقنيات تزيد إلى حد بعيد من معدلات الاحتفاظ بالمشترين. ويؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي للعروض الشخصية إلى تقليل عدد حالات الرفض وإرجاع البضائع، فضلًا عن الوقت الذي يستغرقه اتخاذ قرار الشراء. ويؤدي كل ذلك إلى تحسين جودة الأعمال الرئيسية وخفض التكاليف.

 

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موسكو تقنيات VR الذكاء الاصطناعي السوق الروسية المستقبل الحلول الرقمية المبتكرة صناعة الأزياء

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