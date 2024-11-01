الجمعة 01 نوفمبر 2024
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ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

جزيرة روسية، فيتو
جزيرة روسية، فيتو

ذكر الموقع الإلكتروني للجمعية الجغرافية الروسية أن جزيرة ميسياتسيف الواقعة على أراضي أرخبيل فرانس جوزيف،  ذابت بشكل كامل واختفت.

 اختفاء جزيرة روسية بأكملها من الوجود


وقال أليكسي كوتشيكو، الأستاذ المشارك في معهد موسكو للطيران: "لقد رصدناها في 2020- والآن ذابت الجزيرة بالكامل"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحسب كوتشيكو، فإن اختفاء هذه المنطقة يتطلب إجراء تعديلات على خرائط الملاحة.

وفي عام 2015، وصلت مساحة الجزيرة إلى 53 هكتارا، وفي أغسطس 2024، لم يبق سوى ثلاثة هكتارات فقط، وتشير بيانات الجمعية الجغرافية إلى أن الجزيرة ستتلاشى تماما في غضون شهر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في يونيو الماضي، إن درجات الحرارة العالمية  ترتفع بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية القرن إذا لم تغير الدول استراتيجياتها لإزالة الكربون بشكل جذري.

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