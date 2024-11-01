الجمعة 01 نوفمبر 2024
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بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

المتهم بإحراق نسخة
المتهم بإحراق نسخة من المصحف، فيتو

وذكرت تقارير إعلامية، أن محكمة روسية، وجهت اليوم  الجمعة، تهمة  الخيانة العظمى لمواطن سبق أن سجن  في الشيشان لإحراقه نسخة من المصحف.

توجية تهمة الخيانة العظمى لمواطن أحرق المصحف 

وافادت وكالة "فرانس برس" في تقرير لها اليوم، بأن المحكمة  حددت جلسة أولى لمحاكمته في التهمة الجديدة في 14 نوفمبر الجاري.

وأوقف نيكيتا جورافيل في مايو 2023 وكان يومها في عامه التاسع عشر، لإحراقه نسخة من القرآن في فولغوغراد في جنوب غرب روسيا.

ونقل بعد ذلك إلى الشيشان بناء على طلب هذه الجمهورية الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، وذلك لمحاسبته على إحراق نسخة من المصحف.

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أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي لحنة مراجعة المصحف ويثمِّن دورها

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المصحف الشيشان روسيا القرآن

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