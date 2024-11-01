بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن
وذكرت تقارير إعلامية، أن محكمة روسية، وجهت اليوم الجمعة، تهمة الخيانة العظمى لمواطن سبق أن سجن في الشيشان لإحراقه نسخة من المصحف.
توجية تهمة الخيانة العظمى لمواطن أحرق المصحف
وافادت وكالة "فرانس برس" في تقرير لها اليوم، بأن المحكمة حددت جلسة أولى لمحاكمته في التهمة الجديدة في 14 نوفمبر الجاري.
وأوقف نيكيتا جورافيل في مايو 2023 وكان يومها في عامه التاسع عشر، لإحراقه نسخة من القرآن في فولغوغراد في جنوب غرب روسيا.
ونقل بعد ذلك إلى الشيشان بناء على طلب هذه الجمهورية الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، وذلك لمحاسبته على إحراق نسخة من المصحف.
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