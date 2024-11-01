روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

أعلنت جامعة كورولوف في مدينة سمارا الروسية أنها تحضّر لإطلاق قمر صناعي صغير، طورته لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"اجتاز القمر الصناعي النانوي Samsat-Ionosphere الاختبارات الأرضية المطلوبة، ومن المفترض أن يتم إطلاقه إلى المدار أوائل نوفمبر الجاري. العلماء طوروا القمر لمراقبة الغلاف الأيوني والمجال المغناطيسي للأرض".

إطلاق قمر صناعي لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

وقال البروفيسور ورئيس قسم أبحاث الفضاء في الجامعة، إيغور بيلوكونوف:"جرى الانتهاء من تجميع القمر الجديد وتركيب المعدات العلمية عليه، واجتاز جميع الاختبارات الأرضية بنجاح، وهو جاهز للإطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي أوائل نوفمبر الجاري".

وأضاف:"بني هذا القمر على منصة من نوع SamSat-ION تم تطويرها في جامعتنا، وسيطلق في إطار برنامج Universat-2024 التابع لوكالة روس كوسموس الروسية، حيث أطلق إلى الفضاء العام الماضي أول قمر صناعي نانوي مبني على منصة SamSat-ION ضمن البرنامج، ومن المقرر أن نطلق قمرا نانويا آخر من نفس النوع عام 2025".

Samsat-Ionosphere، هو قمر صناعي صغير يتكون من 3 وحدات، أبعاد كل وحدة (10/10/30) سم، ومن المفترض أن يعمل في مدار يبعد 550 كم عن الأرض، وأن يستعمل في مراقبة الغلاف الأيوني والمجال المغناطيسي للأرض، إذ تساعد معرفة حالة الغلاف الأيوني على التنبؤ بالانقطاعات في تشغيل أنظمة الاتصالات اللاسلكية، وتحسين دقة تحديد المواقع باستخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤ بالزلازل.