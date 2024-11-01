وسائل إعلام إسرائيلية: تقلص الفجوات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، عن مسئول أمريكي قوله إن لقاءات المبعوثين الأمريكيين، آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك، بشأن وقف إطلاق النار بـ لبنان جيدة والفجوات تقلصت.

مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحراز تقدم باتجاه إنجاز تسوية في لبنان تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وأبدت مصادر أمريكية تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق.

وفي المقابل، أكدت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يوافق على أي اتفاق قبل معرفة نتائج انتخابات الرئاسة بأمريكا.