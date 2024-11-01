الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يعلن قصف كريات شمونة برشقة صاروخية

حزب الله يعلن قصف
حزب الله يعلن قصف كريات شمونة برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

إصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة

وأفادت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من ‎لبنان قرب كرمئيل في الجليل شمال الأراضي المحتلة.  

من جانبه، كشف حزب الله  في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

 وقال حزب الله  في بيانه إن أكثر من 95 قتلوا وأصيب 900 آخرين من ضباط وجنود إسرائيليين.

وأضاف أن عناصر "المقاومة الإسلامية" دمروا 42 دبابة "ميركافا" و4 جرافات عسكرية، وآليّتي "هامر" و"مدرعة" وناقلة جند. 

وأفاد بأنه أسقط 3 مسيرات من طراز "هرمز 450" ومسيّرتين من طراز "هرمز 900". 

وذكر أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر إسرائيل في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة.

قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف)

أرقام مفجعة لتل أبيب، حزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية المناورة البرية في جنوب لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله كريات شمونة شمال اسرائيل إسرائيل لبنان الجليل

مواد متعلقة

إصابة 9 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ أطلقت من ‎لبنان على الجليل

رويترز: واشنطن طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد

قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف)

أرقام مفجعة لتل أبيب، حزب الله يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية المناورة البرية في جنوب لبنان

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

7 نصائح هامة للقيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار اليوم

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

منوعات

المزيد

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

حجم إنفاق الديمقراطيين والجمهوريين على الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال 36 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads