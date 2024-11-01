الجمعة 01 نوفمبر 2024
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حوادث

حريق يلتهم محلين تجاريين في البدرشين

حريق يلتهم محلين
حريق يلتهم محلين تجاريين فى البدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب فى محلين تجاريين بمنطقة  البدرشين.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محلين تجاريين في منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب وإخماده دون إصابات فيما التهمت النيران محتويات المحلين، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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