تحرير 34 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 33 الفًا و678 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16 الفًا و98 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1479 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و1464 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و36 مخالفة دراجة نارية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع.