الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 34 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية متنوعة
مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 12.5 مليون جنيه

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 33 الفًا و678 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16 الفًا و98 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1479 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و1464 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و36 مخالفة دراجة نارية.

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة مخالفة موقف عشوائى مخالفة تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 12.5 مليون جنيه

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 24 دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 15 لصا ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة في 3 محافظات

سقوط عصابة حمادة وتوتو لسرقة "كروت الفيزا" بالأميرية

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ضبط مدرس بث فيديو تنمر فيه على تلاميذ مدرسة بالمنيا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف في الإسكندرية

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

محمد رمضان يصل الجونة لإحياء حفل ختام المهرجان

مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسميا مع مدربه الجديد مقابل 9.2 مليون إسترليني

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

منوعات

المزيد

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads