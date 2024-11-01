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حوادث

أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية في قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء 

أكاديمية الشرطة تواصل
أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية للأفراد والمدنيين

واصلت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" تنظيم دورات تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل "قواعد نيلسون مانديلا"، حيث عقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28-30/10/2024م  للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).

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وتأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة، وتستهدف إعداد وتدريب العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها  (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية  لقواعد نيلسون مانديلا –  المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية -  كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

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ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل  القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.

ووجه مسئولو مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

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