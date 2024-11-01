الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الاتجار بالنقد الأجنبي،
الاتجار بالنقد الأجنبي، فبتو

 واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط 15 لصا ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة في 3 محافظات

سقوط عصابة حمادة وتوتو لسرقة "كروت الفيزا" بالأميرية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاقتصاد القومي جرائم الاموال العامة جرائم الاموال المصرف المضاربة بأسعار العملات

مواد متعلقة

ضبط 15 لصا ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة في 3 محافظات

سقوط عصابة حمادة وتوتو لسرقة "كروت الفيزا" بالأميرية

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ضبط مدرس بث فيديو تنمر فيه على تلاميذ مدرسة بالمنيا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف في الإسكندرية

الأمن يكشف غموض اختفاء «طفل المراغة» بسوهاج

ضبط 9 من قائدي التكاتك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة فى المعصرة

تحرير 1405 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ضربة قاسية لإسرائيل

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

لوقف حرب غزة ولبنان، رسائل وتحذيرات رئاسية لقادة فرنسا وهولندا والجزائر والاستخبارات الأمريكية

الكهرباء: انخفاض زمن تركيب العدادات الكودية إلى 12 يومًا

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

راموس يقترب من الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

منوعات

المزيد

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد

المزيد

انفوجراف

الهيئة العامة للاستثمار.. 6 مراحل لتأسيس الشركات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads