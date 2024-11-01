سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 12.5 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 6 عناصر إجرامية، بحيازتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 12.5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (مطروح، أسوان، أسيوط) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح وبحوزتهما (50 ألف قرص مخدر – 45 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سيارة)، كما تم (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (1000 قرص مخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، و(عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وبحوزته (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض)، و(عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط وبحوزته (5 كيلو

جرام لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (12,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.