المكسرات تساعد على فقدان الوزن وتحافظ على صحة القلب

المكسرات هي طعام غني بالفوائد، حيث تحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وهي أحد المصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتوفر مجموعة من الفوائد الصحية من تقليل التهاب المفاصل الروماتويدي إلى الحماية من مرض الزهايمر والخرف، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وجدت الأبحاث العديد الفوائد الغذائية التي تجعل من الضروري إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي للشخص، بما في ذلك:

فقدان الوزن

تتكون المكسرات إلى حد كبير من الدهون، وهو ما قد يبدو غير بديهي لـ فقدان الوزن، ومع ذلك، فإن الدهون الموجودة في المكسرات غير مشبعة بالكامل تقريبًا، ما يعني أنها تجعل الشخص يشعر بالشبع بعد تناول الطعام، ما يساعد على تناول كميات أقل بمرور الوقت، وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل متكرر هم أقل عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين نادرًا ما يتناولون المكسرات.

السيطرة على مرض السكري

وجد العلماء أن تناول المكسرات بانتظام يعد وسيلة لإدارة مرض السكري، حيث ثبت انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين تناولوا أكثر من خمس حصص من المكسرات أسبوعيًا بنسبة تصل إلى 17٪.

الوقاية من أمراض القلب

أظهرت العديد من الدراسات التأثيرات المفيدة للمكسرات علي صحة القلب، حيث يرتبط تناول المكسرات أربع مرات على الأقل في الأسبوع بانخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب.

تحسين الكوليسترول

تلعب المكسرات أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم الكوليسترول، ووجد العلماء علاقة مباشرة بين تناول المكسرات على الأقل عدة مرات في الأسبوع وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ويرتبط تحسن الكوليسترول بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

التغذية

المكسرات مصدر جيد لفيتامين هـ، وهو مجموعة من ثمانية مركبات مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من السرطان وتجنب هشاشة العظام.

المكسرات هي أيضًا مصادر رائعة لـ:

أحماض الفوليك

المغنيسيوم

البوتاسيوم

الكالسيوم

الفوسفور

ليست كل أنواع المكسرات صحية بنفس القدر، على سبيل المثال يتم تغطية بعضها بكميات كبيرة من الصوديوم أو رشها بنكهات قد تقلل من قيمتها الغذائية، المكسرات النيئة هي الخيار الأفضل عادةً من حيث الصحة.