الخميس 12 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

بشكل صحي، نصائح مهمة تساعد على إنقاص الوزن سريعا

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

إنقاص الوزن من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا للحفاظ على جسم رشيق ومتناسق ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وعادة إنقاص الوزن يكون من خلال الأنظمة الغذائية الصحية قليلة السعرات الحرارية والدهون، وتحرص الفتيات على الالتزام بها للتخلص من الوزن الزائد سريعا.

نصائح تنقص وزنك سريعا بشكل صحى 

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، إن هناك بعض النصائح التى تساعد فى إنقاص الوزن سريعا وبشكل صحى، ومن هذه النصائح:-

  • حضري وجباتك مسبقا حتى إذا شعرت بالجوع، تكونى جاهزة بطعام صحي ولا تلجأى لأي وجبات غير صحية.
  • عدم تفويت وجبات لأن كل وجبة مهمة لحرق السعرات وتحفيز عملية الحرق.
  • استبدلي القلي بالشوي أو السلق لأن اختيارات طهى مثل الشوي أو السلق تجعل الدهون التى تدخل الجسم أقل.
  • ممنوع شراء طعام أثناء الشعور بالجوع  لأن الجوع يدفعنا لشراء الأكلات الغنية بالسكريات والدهون، وبالتالي ترتفع نسبة السعرات الحرارية التى تدخل الجسم.
  • شرب المياه بكثرة لأن المياه لا تحرق الدهون فقط، بل تساعد في زيادة معدل الحرق وتقلل الشهية.
  • ممارسة رياضة المشى يوميا قبل الطعام، لأن ذلك يحرق سعرات حرارية قبل الوجبة ويشد الجسم.
  • استخدام أطباق صغيرة، لأن ذلك يشعر بالشبع أسرع.
  • اشربي شاي اخضر لأنه يحرق الدهون ويساعد في فقدان الوزن.
  • اكتبي ما تأكليه لتحليل نظامك الغذائي وتستطيعى عمل التغييرات المطلوبة.
  • اجعلى الفاكهة والخضروات جزء من يومك، لأنها خفيفة وصحية وتشعرك بالشبع ولا تزيد الوزن.
  • ممارسة الرياضة لأنها جزء مهم من نظام حياة صحي وتساعد في فقدان الوزن.
  • استخدمي خبز القمح الكامل، الحبوب الكاملة أفضل بكثير من الخبز الأبيض.
  • اختاري خيارات صحية في المطاعم.
  • ممنوع تناول الطعام بعد الساعة 7 مساء.
  • صوري نفسك كل فترة الصور تحفزك وتجعلك تميزى التقدم الذي تحققيه.
إنقاص الوزن 

نصائح مهمة لإنقاص الوزن 

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.
-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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