الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

فخ التخسيس السريع، دراسات تكشف مخاطر سوء استخدام أدوية إنقاص الوزن

أدوية التخسيس،فيتو
أدوية التخسيس،فيتو

هناك العديد من الدراسات التي أجريت على مدار السنوات لتقييم مخاطر سوء استخدام أدوية التخسيس، وأثبتت هذه الدراسات وجود العديد من المخاطر الجسدية والنفسية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

فيما يلي بعض الأمثلة على هذه الدراسات:

1. دراسة نشرت في مجلة "الأمراض المزمنة والأمراض الوقائية"

وجدت الدراسة أن 90٪ من إعلانات أدوية التخسيس في التلفزيون الأمريكي مضللة، وأن هذه الإعلانات تميل إلى المبالغة في فوائد الدواء وتغفل عن آثاره الجانبية، وأنها قد لا تستند إلى أدلة علمية موثوقة، وأنها قد تستهدف الفئات الضعيفة، مثل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو اضطرابات الأكل.
 

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2. دراسة نشرت في مجلة "السمنة" الأمريكية

وجدت الدراسة أن 70٪ من إعلانات أدوية التخسيس على الإنترنت غير موثوقة، وأن هذه الإعلانات غالبًا ما تستخدم ادعاءات كاذبة أو مضللة، وأنها قد لا تكشف عن المخاطر الحقيقية للدواء.
 

3. دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH)

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية التخسيس هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق، وأنهم أكثر عرضة للانتحار.
 

4. دراسة أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)

وجدت الدراسة أن أدوية التخسيس يمكن أن تسبب العديد من الآثار الجانبية الخطيرة،
مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب والكبد والكلى، وأنها قد تتفاعل مع أدوية أخرى.
 

وأكد الباحثون أنه من المهم ملاحظة أن هذه المخاطر حقيقية وجادة، ويجب على الأشخاص الذين يفكرون في تناول أدوية التخسيس أن يكونوا على دراية بها قبل اتخاذ أي قرار، بالإضافة إلى ذلك، شددوا على أنه من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي دواء للتخسيس.
 

وأوصى الباحثون بأنه يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية التخسيس أن يراقبوا عن كثب أي آثار جانبية وأن يبلغوا عنها لطبيبهم على الفور، وأنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي آثار جانبية خطيرة التوقف عن تناول الدواء على الفور واستشارة الطبيب.
 

في النهاية، نصح الباحثون باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام لفقدان الوزن والحفاظ عليه بطريقة صحية وآمنة.

 

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أدوية التخسيس اضطرابات الأكل ارتفاع ضغط الدم الأمراض المزمنة الغذاء والدواء فقدان الوزن

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