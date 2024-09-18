أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون وتسرع من إنقاص الوزن، يعتبر الحفاظ على وزن صحي أحد أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وهو ما تسعى إليه الكثير من النساء.

ويتطلب إنقاص الوزن تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي، ومن حسن الحظ أن هناك أطعمة ومشروبات يمكنها أن تعزز عملية حرق الدهون المخزونة في الجسم، وتسرع من فقدان الوزن، وهو ما تستعرضه في السطور التالية الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية.

أطعمة تعزز حرق الدهون بالجسم

اطعمة تزيد حرق الدهون

1. البروتينات الخالية من الدهون:

البروتينات، مثل اللحوم الخالية من الدهون (مثل الدجاج والأسماك)، البيض، والبقوليات، تعتبر ضرورية في عملية إنقاص الوزن. تناول كميات كافية من البروتين يعزز من الشعور بالشبع لفترات أطول ويحفز عملية الأيض. هضم البروتين يتطلب المزيد من الطاقة مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، مما يعني أن الجسم يحرق المزيد من السعرات أثناء الهضم. كما يساعد البروتين في الحفاظ على الكتلة العضلية، وهو أمر حيوي لزيادة حرق السعرات الحرارية.

2. الأطعمة الغنية بالألياف:

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات الورقية (كالسبانخ والبروكلي) والفواكه (مثل التفاح والتوت) والشوفان، تساهم في تعزيز فقدان الوزن بفضل قدرتها على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية. الألياف تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساهم في تقليل تخزين الدهون.

3. الأفوكادو:

الأفوكادو يحتوي على دهون صحية تُعرف بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تُعتبر مفيدة في تعزيز حرق الدهون وتقليل تراكم الدهون في منطقة البطن. يحتوي أيضًا على الألياف، مما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء.

4. المكسرات والبذور:

المكسرات مثل اللوز والجوز والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان تعتبر غنية بالبروتينات والدهون الصحية والألياف. هذه المكونات تجعلها خيارات مثالية للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع. كما تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساهم في تحسين الأيض وحرق الدهون.

5. الفلفل الحار:

يحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين، الذي يمكن أن يزيد من حرق الدهون عن طريق تحفيز عملية الأيض وزيادة حرارة الجسم. الكابسيسين قد يساعد أيضًا في تقليل الشهية مما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.

6. الزنجبيل:

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ولكنه أيضًا يساعد في تعزيز الأيض وحرق الدهون. يحتوي على مركبات تساهم في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

مشروبات تعزز حرق الدهون بالجسم:

مشروبات تزيد حرق الدهون

1. الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكاتيشين، التي تعمل على زيادة حرق الدهون، خاصةً الدهون المخزنة في منطقة البطن. الشاي الأخضر يساعد أيضًا في تعزيز الأيض وتحسين قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية أثناء الراحة.

2. القهوة:

القهوة تحتوي على الكافيين، وهو مادة تزيد من معدل الأيض وتساعد في تحفيز حرق الدهون. الكافيين يزيد من النشاط البدني ويساعد في تحسين الأداء خلال التمارين الرياضية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية.

3. الماء البارد:

شرب الماء البارد يمكن أن يساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية، حيث يضطر الجسم إلى بذل طاقة لتسخين الماء إلى درجة حرارة الجسم. شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساعد أيضًا في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام الزائد.

4. خل التفاح:

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم. كما أنه يحسن من حساسية الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى تقليل تخزين الدهون، ويعزز من الشعور بالامتلاء.

5. عصير الليمون:

عصير الليمون يُعتبر من المشروبات التي تساعد على تعزيز عملية الأيض وإزالة السموم من الجسم. يحتوي على فيتامين C الذي يعزز صحة الجلد والجهاز المناعي، كما أن الليمون يساعد في تحسين الهضم وتحفيز حرق الدهون.

وأضافت اخصائية التغذية العلاجية، أنه لتحقيق إنقاص الوزن الفعّال، يجب التركيز على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على أطعمة ومشروبات تعزز من حرق الدهون، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام.

فعلى الرغم من أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تسهم في تسريع عملية الأيض وفقدان الوزن، إلا أن النجاح في تحقيق الوزن المثالي يعتمد على التزام طويل الأمد بنمط حياة صحي.