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حوادث

ضبط مالك مطبعة وبحوزته أكثر من 32 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح فى السلام 

ضبط مالك مطبعة وبحوزته
ضبط مالك مطبعة وبحوزته 32 ألف مطبوع بدون تصريح، فيتو

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط مالك مطبعة بالقاهرة وبحوزته أكثر من 32 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


 ضبط مالك مطبعة وبحوزته أكثر من 32 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح

 وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المذكور، وبحوزته (32300 مطبوع تجارى "بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون").. وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية الحقوق المادية والادبية حقوق الملكية الفكرية

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