الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حصيلة 27 يوما من العدوان، ألف شهيد ومئات الجرحى والمعتقلين في غزة

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن العدوان الإسرائيلي على محافظة شمال غزة خلف نحو ألف شهيد ومئات الجرحى والمعتقلين، وتدمير أحياء سكنية كاملة وتهجير آلاف المواطنين جنوبا، خلال الـ27 يوما الماضية.

 يعاني ما يزيد على 100 ألف مواطن

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يعاني ما يزيد على 100 ألف مواطن ممن تبقوا في منازلهم أو المباني التي نزحوا إليها داخل شمال غزة، من أوضاع مأساوية، جراء الغارات المكثفة ونيران الآليات والمسيرات.

ولا تزال قوات الاحتلال تمنع وصول الطواقم الطبية إلى المصابين شمال القطاع لتقديم المساعدة العلاجية لهم، في ظل توقف الخدمات الصحية وخدمات الدفاع المدني والإسعاف.

جرائم الإبادة في محافظة شمال قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها وجرائم الإبادة في محافظة شمال قطاع غزة، عبر قصف بري وجوي مكثف، وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وتوغلت قوات الاحتلال فجر اليوم باتجاه مدرستي تل الزعتر وتل الربيع بمدينة بيت لاهيا، وأنذرت النازحين فيهما عبر مسيرات "كواد كابتر" بإخلاء المدرستين.

كما فجرت قوات الاحتلال مباني سكنية بمخيم جباليا، واندلعت النيران في منازل بمحيط دوار الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا جراء القصف المدفعي المكثف منذ فجر اليوم.

وفي إطار استهدافها للقطاع الصحي، أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها مباشرة على المستشفى الإندونيسي والمنطقة المحيطة به شمال مخيم جباليا.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى كمال عدوان في غزة

قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على جنوب مدينة غزة

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