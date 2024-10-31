طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى كمال عدوان في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، احتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية بالمستشفى تم تسلمها قبل 5 أيام من منظمة الصحة إثر القصف.

الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنها تدين الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: "نناشد الهيئات والمنظمات الدولية التدخل لحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43163 شهيدًا، إلى جانب 101510 إصابات منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".