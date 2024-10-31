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قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

تشين، فيتو
تشين، فيتو

 أصبحت امرأة صينية تبلغ من العمر 107 أعوام تدعى تشين ينمو على جبهتها قرن طوله 10 سنتيمترات، نجمة Douyin، النسخة الصينية من TikTok.

وتشير صحيفة نيويورك بوست، إلى أن المستخدمين يعتقدون أن "قرن طول العمر"، كما يسمونه، هو السر الرئيسي لتقدم عمر هذه المرأة.

 

التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة

وبحسب «روسيا اليوم»، فوفقا لنتائج الفحص الطبي، تنمو مثل هذه الأورام خلال عدة أعوام بسبب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة. وعموما هذه الأورام حميدة ولكن يجب مراقبتها بصورة دائما، على الرغم من أن احتمال تطورها إلى خبيثة منخفض.

وتجدر الإشارة، إلى المرأة تشين ليست الوحيدة التي ينمو على جبهتها "قرن العمر"، حيث كان هناك مواطن هندي اسمه شيام لال ياداف عمره 74 عاما، نما في أعلى جمجمته قرن طوله 10 سنتمترات، أزاله الجراحون عام 2019.

أما المرأة الصينية فلا تخطط لإزالة "قرن العمر" ويتفق معها الكثيرون من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماع.

ويشير الأطباء، إلى أن "القرن الجلدي" هو ورم نادر، يظهر عادة على الوجه والأذنين وعلى اليدين وأصابع القدم.

 

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نجمة Douyin قرن العمر القرن الجلدي أصابع القدم ورم نادر التعرض لأشعة الشمس

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