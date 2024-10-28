سرقة 22 طن جبنة "شيدر" في بريطانيا، ما القصة؟
في حادثة غريبة، طالب الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر، عشاق الجبنة، إلى مساعدة الشرطة في القبض على محتالين سرقوا 22 طن جبنة شيدر إنجليزية وويلزية من تاجر في لندن عبر تظاهرهم بأنهم تجار.
ووصف أوليفر في بث مباشر له على إنستجرام، السرقة بأنها "عملية سطو وقحة ذات حجم مذهل".
سرقة 22 طن جبنة شيدر إنجليزية وويلزية
ودعا الشيف متابعيه أن يكونوا مستعدين في حال سمعوا عن "شحنات من الجبن الفاخر جدا" تُعرض "بسعر متدنٍ"، مضيفا أن قيمة جبنة الشيدر المسروقة تبلغ نحو 300 ألف جنيه إسترليني (389 ألف دولار).
بدورها، أفادت شركة "نيلز يارد ديري" لتجارة الجبن بأنها سلّمت شخصا يُشتبه بأنه محتال تظاهر بأنه تاجر جملة، يعمل لحساب أحد متاجر البيع بالمفرّق الفرنسية الكبرى، أكثر من 950 قالبا دائريا من جبنة الشيدر، قبل أن تدرك أنها تعرضت للخداع.
وأوضحت الشركة اللندنية التي تعد من أبرز المؤسسات في مجال الاتجار بالأجبان الحرفية المحلية في بريطانيا، أنها دفعت أموالا لشركات "هافود" و"ويستكومب" و"بيتشفورك" الصغيرة التي أنتجت الجبنة المسروقة، كيلا يقع عليها عبء عملية الاحتيال.
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