فوائد الشمر، يعزز صحة القلب والجهاز التنفسي ويقوي المناعة

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب الشهيرة التي عرفت على مر العصور وكان يستخدم في الطب القديم لفوائده العلاجية العظيمة.

وفوائد الشمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الشمر

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الشمر هو نبات طبي وعشبي يمتاز بفوائده الصحية العديدة واستخداماته المتنوعة في الطب التقليدي، وينتمي إلى عائلة الخيميات، ويتميز برائحته العطرية ونكهته المميزة التي تذكر باليانسون، ويُستخدم الشمر في العديد من الثقافات لأغراض طبية وغذائية.

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فوائد الشمر للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الشمر التي تدفعنا لتناوله:

يعتبر الشمر من أبرز العلاجات الطبيعية لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث يحتوي الشمر على مركبات تساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ والغازات، ويُنصح بشرب شاي الشمر لتسهيل عملية الهضم وتقليل الأعراض المرتبطة بعسر الهضم.

يمتاز الشمر بخصائص مهدئة، مما يجعله مفيدًا في تخفيف التشنجات العضلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدورة الشهرية، ويمكن أن يساعد استهلاك الشمر أو شاي الشمر في تخفيف الألم والتقلصات المرتبطة بالدورة الشهرية.

يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، التي تلعب دور مهم في تعزيز صحة القلب، والألياف تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعتبر الشمر مصدر جيد لفيتامين C، الذي يعزز الجهاز المناعي ويساعد في مكافحة الالتهابات، وفيتامين C هو مضاد أكسدة قوي يمكن أن يحسن من مقاومة الجسم للأمراض.

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو في مرحلة ما قبل السكري.

يحتوي الشمر على مركبات تساعد في تحسين صحة البشرة، ومضادات الأكسدة في الشمر يمكن أن تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد، بينما يحتوي الزيت المستخرج من بذور الشمر على خصائص مرطبة للبشرة.

الشمر له خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض السعال ونزلات البرد، يمكن استخدامه كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال الجاف والالتهابات.

وتابعت، يمكن تناول الشمر بأشكال متعددة، مثل بذوره المطحونة، أو على شكل شاي، أو كإضافة إلى الأطعمة. ومع ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو الذين يتناولون أدوية معينة استشارة الطبيب قبل استخدام الشمر كعلاج أو مكمل غذائي.