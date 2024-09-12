الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الشمر، يعزز صحة القلب والجهاز التنفسي ويقوي المناعة

الشمر، فيتو
الشمر، فيتو

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب الشهيرة التي عرفت على مر العصور وكان يستخدم في الطب القديم لفوائده العلاجية العظيمة.

وفوائد الشمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

 

أهمية تناول الشمر 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الشمر هو نبات طبي وعشبي يمتاز بفوائده الصحية العديدة واستخداماته المتنوعة في الطب التقليدي، وينتمي إلى عائلة الخيميات، ويتميز برائحته العطرية ونكهته المميزة التي تذكر باليانسون، ويُستخدم الشمر في العديد من الثقافات لأغراض طبية وغذائية.

فوائد الشمر، فيتو

فوائد الشمر للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الشمر التي تدفعنا لتناوله:

  • يعتبر الشمر من أبرز العلاجات الطبيعية لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث يحتوي الشمر على مركبات تساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ والغازات، ويُنصح بشرب شاي الشمر لتسهيل عملية الهضم وتقليل الأعراض المرتبطة بعسر الهضم.
  • يمتاز الشمر بخصائص مهدئة، مما يجعله مفيدًا في تخفيف التشنجات العضلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدورة الشهرية، ويمكن أن يساعد استهلاك الشمر أو شاي الشمر في تخفيف الألم والتقلصات المرتبطة بالدورة الشهرية.
  • يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، التي تلعب دور مهم في تعزيز صحة القلب، والألياف تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • يعتبر الشمر مصدر جيد لفيتامين C، الذي يعزز الجهاز المناعي ويساعد في مكافحة الالتهابات، وفيتامين C هو مضاد أكسدة قوي يمكن أن يحسن من مقاومة الجسم للأمراض.
  • يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو في مرحلة ما قبل السكري.
  • يحتوي الشمر على مركبات تساعد في تحسين صحة البشرة، ومضادات الأكسدة في الشمر يمكن أن تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد، بينما يحتوي الزيت المستخرج من بذور الشمر على خصائص مرطبة للبشرة.
  • الشمر له خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض السعال ونزلات البرد، يمكن استخدامه كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال الجاف والالتهابات.

وتابعت، يمكن تناول الشمر بأشكال متعددة، مثل بذوره المطحونة، أو على شكل شاي، أو كإضافة إلى الأطعمة. ومع ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو الذين يتناولون أدوية معينة استشارة الطبيب قبل استخدام الشمر كعلاج أو مكمل غذائي.

txt

فوائد البلح الأحمر، يقوي المناعة ويعزز صحة القلب ويساعد في إنقاص الوزن

txt

فوائد اليانسون، تحسين صحة الجهاز الهضمي والتنفس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشمر فوائد الشمر فوائد الشمر للصحة أهمية تناول الشمر الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الكركم، مضاد للالتهابات ومسكن لآلام المفاصل

فوائد الفول السوداني، يعزز صحة القلب ويحمي من أمراض السرطان

فوائد البردقوش، مسكن فعال لآلام المفاصل واضطرابات المعدة

فوائد الجوافة، تعزز صحة القلب وتقوي المناعة وتحمي من الأمراض الفيروسية

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية