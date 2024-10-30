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صحة ومرأة

فوائد المستكة، تقلل القلق والتوتر وتعالج الالتهابات بالجسم

المستكة، فيتو
المستكة، فيتو

فوائد المستكة، المستكة من الأعشاب الشهيرة التي تستخدم كتوابل لها نكهة مميزة حيث تضاف عادة إلى اللحوم والأكلات المختلفة ما يضفى مذاق لا يقاوم للطعام.

وفوائد المستكة، عديدة لقيمتها الغذائية المهمة حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكانت تستخدم في الطب القديم.

أهمية تناول المستكة 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المستكة واحدة من التوابل الطبيعية الشهيرة، ولها تاريخ طويل في الاستخدام في الطب الشعبي والغذاء، وتُستخرج المستكة من صمغ شجرة "المستكة" التي تنمو بشكل رئيسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد في جزيرة "خيّوس" اليونانية، وتحتوي المستكة على العديد من الفوائد الصحية التي جعلتها محط اهتمام في العديد من الثقافات.

فوائد المستكة 
فوائد المستكة 

فوائد المستكة للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد المستكة التى تدفعنا لإضافتها للطعام:-

  • تُستخدم المستكة في علاج مشاكل المعدة مثل القرحة وعسر الهضم، ويُعتقد أنها تساعد في تخفيف الالتهابات وتعزيز الشفاء، مما يجعلها خيار طبيعي فعال لمن يعانون من اضطرابات هضمية.
  • تعرف المستكة بخواصها المضادة للبكتيريا والفطريات، وتشير الدراسات إلى أن للمستكة القدرة على محاربة بعض أنواع البكتيريا الضارة والفطريات، مما يجعلها مفيدة في تعزيز صحة الفم والتقليل من مشاكل الأسنان، مثل التسوس والتهابات اللثة.
  • لها تأثير مهدئ، ويمكن أن تساعد في تقليل القلق والتوتر، وتُستخدم في بعض الثقافات كجزء من الطقوس التقليدية لتعزيز الاسترخاء والهدوء.
  • تحتوي المستكة على مضادات الأكسدة، التي تلعب دور مهم في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وتساهم هذه المضادات في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان، لذلك، يُعتبر إدخال المستكة في النظام الغذائي خطوة جيدة لتعزيز الصحة العامة.
  • تُستخدم المستكة في صناعة العطور ومستحضرات التجميل، نظرًا لرائحتها الفريدة والفوائد الجلدية، وتُعتبر فعالة في تحسين مظهر البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة.

وتابعت، أن المستكة ليست مجرد توابل تضيف نكهة للأطعمة، بل هي أيضًا مصدر مهم للفوائد الصحية التي تعزز من جودة الحياة، يُنصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي للاستفادة من خصائصها المتنوعة.

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المستكة فوائد المستكة فوائد المستكة للصحة أهمية تناول المستكة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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