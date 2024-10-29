مصرع شابين في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية ببني سويف

لقي شابان مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بالقرب من قرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بالقرب من قرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة، أسفر عن مصرع شابين.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي.

مصرع شابين في حادث ببني سويف

وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة شابين هما: «علي.س.س» 37 عامًا، «شعبان.م.ر» 31 عامًا، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.