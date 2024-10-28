العثور على طفلة رضيعة بحمامات مدرسة ببني سويف

عثر عمال مدرسة رياض الأطفال بمركز الواسطى على طفلة حديثة الولادة داخل دورات المياه، وهي على قيد الحياة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات من شرطة النجدة، بورود بلاغ بشأن العثور على الطفلة، مجهولة الهوية وترتدي ملابسها بالكامل، دون أي علامات ظاهرية تكشف عن ظروف ولادتها أو هوية ذويها.

العثور على طفلة حديثة الولادة ببني سويف

وبناءً على البلاغ، تم توجيه فريق من الشرطة للتحقيق في الواقعة، حيث أظهرت التحريات الأولية أن الطفلة حديثة الولادة، ولم تتعرض لأذى، وجرى نقل الطفلة فورًا إلى المستشفى المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها والتأكد من حالتها الصحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق المكثفة لكشف ملابسات الحادثة والتعرف على ظروف وجود الطفلة في هذا المكان، وأمرت النيابة العامة توجيهاتها بإيداع الطفلة إحدى الحضانات المتخصصة لرعايتها، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد مستقبلها القانوني والاجتماعي.

وتكثف وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة الواسطى جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال جمع المعلومات وتحليلها للوصول لهوية من ترك الطفلة في دورة المياه بالمدرسة.

