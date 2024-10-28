عثر بعض أهالى مدينة بنى سويف، اليوم الإثنين، على جثة مسن داخل منزله وبه شبهة جنائية في شارع عبد السلام عارف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

العثور على جثة مسن داخل منزله ببنى سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث العثور على جثة مسن داخل منزله وبه شبهة جنائية في شارع عبد السلام عارف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، حسب توجيهات قوات الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين مصرع شخص يدعى « محمد ج » 67 سنة، داخل منزله، وبه شبهة جنائية، وسط حالة من الغموض والتساؤلات حول الواقعة وأسبابها، وجار بدء التحريات وإجراءات البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحادث، وملابساته، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.