اللقطات الأولى لحادث الدهس بحي "أرمون نتسيف" في القدس (فيديو)

أفادت تقارير إسرائيلية، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بوقوع حادث دهس على شارع "شلومو بن يوسف" في حي "أرمون نتسيف" جنوب مدينة القدس.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مستوطنين تقدموا ببلاغات تتحدث عن عملية دهس مع وقوع عدد من الإصابات.

وسائل إعلام عبرية: إصابة شخصين بعملية دهس في حي أرمون هنتسيف بـ #القدس وإطلاق النار على سائق المركبة#فلسطين pic.twitter.com/raT2Kd4XZu — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) October 29, 2024

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وسيارات الإسعاف للمكان، وسط أنباء عن وقوع إصابتين على الأقل.

سيارات شرطة بكثرة متجه لمكان الحادث في القدس



الحدث مازال قيد التحقيق pic.twitter.com/RLXQdMrCxz — Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) October 29, 2024

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن حادث الدهس الذي وقع في القدس "حادث مروري" على الأرجح.