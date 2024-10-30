اللقطات الأولى لحادث الدهس بحي "أرمون نتسيف" في القدس (فيديو)
أفادت تقارير إسرائيلية، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بوقوع حادث دهس على شارع "شلومو بن يوسف" في حي "أرمون نتسيف" جنوب مدينة القدس.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن مستوطنين تقدموا ببلاغات تتحدث عن عملية دهس مع وقوع عدد من الإصابات.
وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وسيارات الإسعاف للمكان، وسط أنباء عن وقوع إصابتين على الأقل.
من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن حادث الدهس الذي وقع في القدس "حادث مروري" على الأرجح.
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