عملية دهس جديدة في القدس المحتلة بحي أرمون هنتسيف

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بإصابة شخصين بعملية دهس في حي أرمون هنتسيف بـ القدس، وأكدت إطلاق النار على سائق المركبة.

عملية دهس في القدس بحي أرمون هنتسيف

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن الشرطة الإسرائيلية قولها، إن الدهس الذي وقع في القدس حادث مروري على الأرجح.

وشهدت إسرائيل الأحد الماضى، حادث دهس قرب مدخل قاعدة "جليلوت" العسكرية، في مدينة "رامات هشارون" شمالي تل أبيب، حيث تقع مقرات استخبارية، بينها الموساد ووحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، وقتها مسار عملية الدهس التي في جليلوت بتل أبيب، فى نقاط موضحة العملية منذ البداية إلى استشهاد منفذها رامي ناطور.

1- منفذ العملية يدعى رامي ناطور من بلدة قلنسوة (عرب 48) ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

2- العملية خلفها دافع "قومي"، وهذا ما تقوله الشرطة الإسرائيلية حين تنفذ المقاومة الفلسطينية مثل هذه العمليات.

3- قالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاحنة اصطدمت بحافلة قرب محطة ركاب بجوار قاعدة غليلوت العسكرية التي تضم أيضًا مقرًّا لجهاز الموساد.