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خارج الحدود

تخطيط وتنفيذ رامى ناطور، 7 نقاط توضح مسار عملية دهس جنود الاحتلال

رامي ناطور، فيتو
رامي ناطور، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن مسار عملية الدهس التى فى غليلوت بتل أبيب، فى نقاط موضحة العملية منذ البداية إلى استشهاد منفذها رامى ناطور.

بداية التخطيط لعملية الدهس فى تل أبيب 

1- منفذ العملية يدعى رامى ناطور من بلدة قلنسوة (عرب 48)  ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

 2- العملية خلفها دافع "قومي"، وهذا ما تقوله الشرطة الإسرائيلية حين تنفذ المقاومة الفلسطينية مثل هذه العمليات.

3- قالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاحنة اصطدمت بحافلة قرب محطة ركاب بجوار قاعدة غليلوت العسكرية التي تضم أيضا مقرا لجهاز الموساد.

عدد القتلى والإصابات واستشهاد رامي ناطور 

4- سقط فيها عدد من القتلى وتخطت الإصابات حوالى 50 إسرائيليا 15 حالة منهم وصفت بالخطرة.

5- عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم إلى قواعدهم العسكرية.

6- المنفذ رامى ناطور من مدينة قلنسوة الواقعة ضمن الخط الأخضر، ويحمل هوية زرقاء يقدمها الاحتلال لعرب 48.

7-قالت الشرطة الإسرائيلية، إن مدنيين أطلقوا النار على رامى ناطور أدت إلى استشهاده.

ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس في تل أبيب إلى 6 قتلى و50 مصابا

أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس شمالي تل أبيب

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الدهس رامى ناطور جليلوت قاعدة غليلوت العسكرية الموساد مدينة قلنسوة عرب 48

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