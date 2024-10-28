تأمين صحي بني سويف ينظم يوما علميا عن فقر الدم الانحلالي المكتسب
نفذ فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، يومًا علميًا عن "فقر الدم الإنحلالي المكتسب PNH"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وفي إطار خطة الهيئة العامة برئاسة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام فرع الهيئة ببني سويف.
مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن اليوم العلمى تم تنفيذه ضمن خطة البرامج التدريبية التي تنفذها إدارة التدريب بفرع التأمين الصحي ببني سويف، تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، والعلاقات الثقافية بحضور: الدكتورة عبير شعبان، مدير التدريب بالفرع والدكتور احمد فتحى رئيس قسم الأطفال والدكتورة شريين صلاح مدير التموين الطبي، مشيرًا إلى أهمية التدريب والتعليم المستمر بهدف زيادة الخبرات المكتسبة لتحقيق الجودة فى كافة الخدمات المقدمة لتحقيق رضا المريض.
فقر الدم الإنحلالي المكتسب PNH
وأكد مدير عام الفرع أن اليوم العلمى لقسم الأطفال بمستشفى التامين الصحى، والذي أقيم برعاية أحد الشركات، تركز حول التوعية والتعريف بمرض PNH Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria وهو مرض مناعى نادر جدًا يحدث فيه تكسير فى كرات الدم الحمراء وانيميا حادة مما يستلزم نقل دم، حيث أنه تم تشخيص حالة واحدة بهذا المرض من بنى سويف وفى انتظار قدوم العلاج للبدء فيه، وتعتبر هذه الحالة أول حالة سوف تتلقى العلاج تحت مظلة التامين الصحي.
وشارك في اليوم العلمى 25 من أطباء الأطفال والصيادلة والتمريض لمناقشة طريقة إعطاء الدواء الخاص بالمرض وتوفير أعلى سبل الرعاية والأمان، وقد ألقي الدكتور أحمد فتحى رئيس قسم الاطفال بالمستشفي محاضرة عن المرض PNH paroxysmal nocturnal haemoglobenuria
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