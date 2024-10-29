الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس 20 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

لصوص المقبوض عليهم
لصوص المقبوض عليهم

أمرت النيابة العامة، بحبس 20 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها خزينة والهواتف والمواد البترولية وعدادات المياه؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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 في الغربية؛ تم ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالي – عدد من الشيكات البنكية) من إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم بإرشاده ضبط الخزينة المستولى عليها.

وفي بورسعيد؛ تم ضبط تشكيل عصابي ضم (6 عناصر إجرامية "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرق، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (مبلغ مالي – شيك بنكي) وكذا سرقة جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – دراجة نارية مستخدمة فى إرتكاب الواقعة  - 2 هاتف محمول - دراجة نارية قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه).

وفى الإسكندرية؛ جرى ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة مينا البصل تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية تم ضبطها  واعترفوا بارتكابهم (3 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها). 
 

وفى  مطروح؛  تم ضبط تشكيل عصابى ضم ( 5 عناصر إجرامية "لـ 3 منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم عدد 3 سيارات نقل بدائرة قسم شرطة العلمين، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من حمولة السيارات الناقلة للمواد البترولية من مواقع إنتاجها، عن طريق قيامهم بتفريغ جزء من حمولة السيارات الناقلة للمواد البترولية ونقلها فى السيارات قيادتهم وبيعها لعملائهم.  
 

وفى   المنيا؛ تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم عميلان سيئ النية) تخصص نشاطه الإجرامي فـي إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العمارات حديثة الإنشاء بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (12 عداد مياه – الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع– مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم ).

 

وأقروا بارتكابهم (38 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط (جميع العدادات المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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