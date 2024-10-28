دورة تدريبية على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبدالهادي، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الإثنين، دورة تدريبية للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.

وشارك في هذه الدورة المقرر عقدها على مدار يومين 17 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.

واستهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات رئيس الهيئة للحضور، وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي، والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصًا للسيدات والسادة الأعضاء الذين جرى نقلهم حديثًا للنيابات المميكنة؛ بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.

أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر لرئيس الهيئة؛ لدعمه المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون والتنسيق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي للدورة على عدد من المحاضرات على النحو التالي وفقًا للترتيب الزمني: "أساسيات الحاسب الآلي والتعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية".

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