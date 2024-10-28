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حوادث

مسروقات بملايين الجنيهات، ضبط المتهمين بالسطو على محل مجوهرات في الظاهر

مسروقات بملايين الجنيهات,
مسروقات بملايين الجنيهات, فيتو

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على لصوص سرقة كمية من المشغولات الذهبية من محل مجوهرات تقدر قيمتها المالية بقرابة 3 ملايين جنيه بمنطقة الظاهر.

 

تلقى قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من (مالك محل للمشغولات الذهبية – كائن بدائرة القسم ) بسرقة محتويات الخزينة المتواجدة بالمحل ملكه عبارة عن ( 650 جرام من المشغولات الذهبية " سبائك وجنيهات  " ومبلغ مالى 50 ألف جنيه). 

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و بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مستأجر جراج خلف المحل، 3 عمال بالجراج  "لأحدهم معلومات جنائية"). 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة مستغلين عدم تردد المجنى عليه على المحل بإنتظام فقاموا بالحفر من الجراج خلف المحل والدخول من خلال الحفرة وعثروا على مفتاح الخزينة وقاموا بسرقة محتوياتها وإعادة أرضية المحل والجراج لوضعهما الطبيعى، وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2,8 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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