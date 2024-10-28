مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق بدر

وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى سوزوكي فان، بطريق 51 في الاتجاه القادم من مدينة بدر في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، أسفرت بتهشم السيارتين ومصرع شخصين وإصابة ٣ أشخاص.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل مع آخرى سوزوكي فان، مما أسفر عن تهشم السيارتين ومصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.