مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق بدر
وقع منذ قليل حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى سوزوكي فان، بطريق 51 في الاتجاه القادم من مدينة بدر في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، أسفرت بتهشم السيارتين ومصرع شخصين وإصابة ٣ أشخاص.
على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل مع آخرى سوزوكي فان، مما أسفر عن تهشم السيارتين ومصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.