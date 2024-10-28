استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على شمال ووسط غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وسط وشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته طالبت وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

قطاع الصحة بغزة يستغيث بالمجتمع الدولي

واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان واعتقال كوادر صحية فيه "جريمة حرب وانتهاكا بحق الإنسانية" في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في استهداف المدنيين بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

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