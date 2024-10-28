خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

الأهلي والعين الإماراتي، كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تأخر وصول بعثة فريق العين الإماراتي إلى مطار القاهرة.

تعطل طائرة العين الإماراتي

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تعطل الطائرة الخاصة لفريق العين واللاعبون متواجدون من الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة في المطار وحتى الآن لم يتم إصلاح العطل وسيتم تبديل الطائرة والفريق سيصل مطار القاهرة السادسة صباحا”.

وكان من المقرر أن تصل بعثة العين الإماراتي أمس الأحد إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي غد الثلاثاء ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.