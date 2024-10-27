مصرع طالبتين أسفل عجلات قطار في سوهاج

لقيت طالبتان مصرعهما، اليوم الأحد، تحت عجلات القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع الحادث، حيث لقيت فتاتين مصرعهما تحت عجلات القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالقرب من محطة سكة حديد مشطا.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحيتين هما طالبتين بجامعة اسيوط،وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم استئناف حركة القطارات، ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

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