الأحد 27 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بزعم الحصول على شهادات دراسية بالإسكندرية

ضبط كيان تعليمى وهمى
ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المستشفيات والشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشية خاص بالكيان – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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