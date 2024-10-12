منها العسل والماء المالح، 8 طرق بسيطة للتخلص من الكحة

يمكن التخلص من السعال بشكل طبيعي عن طريق بعض الأطعمة والطرق المنزلية البسيطة، هذا بالإضافة إلى الأدوية المتاحة بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.

الحساسية والالتهابات وارتجاع الحمض هي مجرد بعض الأسباب المحتملة للسعال والتي يمكن لبعض العلاجات المنزلية تخفيف من أعراضها، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

العسل

يخفف العسل من الكحة، ففي إحدى الدراسات، نظر الباحثون في تأثير استخدام العسل لعلاج السعال في التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ووجدوا أن العسل كان متفوقًا على الرعاية المعتادة، سواء في قمع السعال أو في المساعدة على منع الحاجة إلى المضادات الحيوية.

يمكن لأي شخص استخدام هذا العلاج عن طريق تناول ملعقة من العسل أو إضافته إلى مشروب ساخن، مثل شاي الأعشاب.

الزنجبيل

قد يخفف الزنجبيل من السعال الجاف أو الربو، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما قد يخفف الغثيان والألم.

غالبًا ما يضيف الناس الزنجبيل إلى الأطباق أو يشربونه في الشاي، ومع ذلك في بعض الحالات، يمكن أن يسبب شاي الزنجبيل اضطرابًا في المعدة أو حرقة المعدة.

السوائل الساخنة

شرب السوائل الساخنة يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس.

وتشير أحد الأبحاث إلى أن المشروبات الساخنة تخفف من المزيد من الأعراض، بما في ذلك التهاب الحلق والقشعريرة والتعب، المشروبات الساخنة التي قد تكون مريحة تشمل:

المرق الصافي

شاي الأعشاب

الشاي الأسود منزوع الكافيين

الماء الدافئ

عصائر الفاكهة الدافئة

البخار

قد تتحسن الكحة الرطب، وهو السعال الذي ينتج مخاطًا أو بلغمًا، بالبخار.

لتجربة هذه الطريقة، يجب على الشخص الاستحمام بماء ساخن والسماح للحمام بالامتلاء بالبخار، ويجب أن يظل في هذا البخار لبضع دقائق حتى تهدأ الأعراض، و​​يمكنه شرب كوب من الماء بعد ذلك لتبريده ومنع الجفاف.

بدلًا من ذلك، يمكن للناس عمل وعاء بخار، ويمكن للشخص القيام بذلك عن طريق:

ملء وعاء كبير بالماء الساخن

إضافة الأعشاب أو الزيوت الأساسية، مثل الأوكالبتوس أو إكليل الجبل، والتي قد تساعد في تخفيف الاحتقان

الانحناء فوق الوعاء ووضع منشفة فوق الرأس، والتي تحبس البخار حتى يتمكن الشخص من استنشاقه

استنشاق البخار لمدة 10-15 دقيقة

قد يجد الشخص أن التبخير مفيد عند القيام به مرة أو مرتين في اليوم.

جذر الخطمي

جذر الخطمي هو عشب له تاريخ طويل في الاستخدام كعلاج للسعال والتهاب الحلق.

يمكن للعشب أن يخفف من التهيج الناتج عن السعال بسبب محتواه العالي من الصمغ0

ووجدت أحد الدراسات أن شراب المشروب العشبي الذي يحتوي على جذر الخطمي، إلى جانب الزعتر واللبلاب، يخفف بشكل فعال من السعال الناتج عن نزلات البرد الشائعة والتهابات الجهاز التنفسي.

الغرغرة بالماء المالح

تستخدم الغرغرة بالماء المالح لفترة طويلة للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق والأعراض المرتبطة بنزلات البرد الشائعة، وقد يساعد في تخفيف المخاط وتخفيف بعض الألم، ومع ذلك فمن غير المرجح أن يساعد في تقليل الحمل الفيروسي.

البروميلين

البروميلين هو إنزيم يأتي من الأناناس، وهو أكثر وفرة في لب الفاكهة، له خصائص مضادة للالتهابات وقد يكون له أيضًا خصائص مذيبة للبلغم، مما يعني أنه يمكن أن يكسر المخاط ويزيله من الجسم.

يشرب بعض الأشخاص عصير الأناناس يوميًا لتقليل المخاط في الحلق وقمع السعال، ومع ذلك، قد لا يكون هناك ما يكفي من البروميلين في العصير لتخفيف الأعراض، تتوفر مكملات البروميلين والتي قد تكون أكثر فعالية في تخفيف السعال.

الزعتر

يستخدم الزعتر في الطهي والعلاج وهو علاج شائع الاستخدام للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي.