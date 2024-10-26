شيراز، درة تاج الحضارة الإيرانية ومرقد الإمام الخميني تحت القصف الإسرائيلي

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الاحتلال استهدف مدينة شيراز الإيرانية، في المرحلة الثانية من الهجوم الإسرائيلي على إيران، الأمر الذي نفته وكالة مهر على لسان مصادر رسمية مكذبة إدعاءات الإعلام الإسرائيلي حول استهدف المدينة التاريخية.

شيراز تحت القصف الإسرائيلي ضد إيران

ويبدو أن إسرائيل تعلم المكانة التاريخية والقيمة التي تتمتع بها شيراز فى العقل الإيراني، خاصة أنها تحتضن قبر المرشد الأول للجمهورية الإسلامية وقائد ثورتها ضد نظام الشاه الإمام الخميني، الذي يمثل رمزًا دينيًّا وسياسيًّا عظيمًا لدى النظام الإيراني.

وينظر إلى مدينة شيراز على أنها درة تاج الحضارة والتاريخ لبلاد فارس، وتقع على ارتفاع أكثر من 1500 متر عن سطح البحر، وتحتضنها سفوح جبال زاجروس، وكانت قاعدة من قواعد الحضارة الإسلامية لزمن طويل.

مرقد الخميني، فيتو

وشيراز، ليست مدينة إيرانية عادية، مثل غيرها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كونها تتميز بمعالم سياحية في ثلاثة مجالات: ثقافية ودينية وطبية، ما جعلها من أبرز الوجهات السياحية في إيران.

شيراز أهم وجهة سياحية في إيران

كما تعد شيراز، واحدة من أهم الوجهات السياحية في إيران، وتتميز بتاريخها العريق وثقافتها الغنية وهي مركز للعديد من النشاطات السياحية، بما في ذلك الدينية والترفيهية.

وتمتاز المدينة كونها تحتوي على الأماكن الدينية، لوجود مرقد الإمام الخميني، ومسجد جمكران وهو واحد من المعالم المهمة، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم لزيارة هذه المعالم، والمشاركة في الفعاليات الدينية والطقوس.

تحتضن شيراز أيضًا معالم سياحية تاريخية وثقافية، تجعلها وجهة مفضلة للسياح، فيشتهر قصر برسبوليس الذي يعتبر تحفة فنية للمملكة الفارسية القديمة، بكونه موقعًا أثريًّا مهمًّا يروي قصة حضارة قديمة. ويعود تاريخ برسبوليس إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويشهد على الابتكار الفني والهندسي في تلك الفترة التاريخية.

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كما يمكن للزوار استكشاف حدائق إيرام، وهي حدائق جميلة ومليئة بالأزهار التي تعكس جمال الطبيعة منها حديقة الزهور، التي يبلغ عمرها نحو 400 عام، وهي مقصد للسياح سواء من جمهورية إيران أو من دول العالم الذين يحرصون على زيارتها لتنوع طبيعة الأشجار والورود.

كما أن المدينة موطن للشاعرين البارزين حافظ وسعدي، ويعتبر مقامهما مكانًا لزيارة عشاق الأدب الفارسي، حيث يقصد الناس مقام حافظ لقراءة قصائده، وطلب الحظ من خلال تقنية البخور، وكذلك يُمكن للزوار استكشاف مقام سعدي الذي يحتوي على أقوال وأشعار تحمل الحكم والفلسفة.

مسجد نصير الملك فى شيراز نموذجًا للهندسة الإسلامية

وهناك مسجد نصير الملك، الذي يُعد نموذجًا رائعًا للهندسة الإسلامية، ويجمع بين الفنون المعمارية والديكور الفني الذي يعكس الحضارة الإسلامية.

مدينة شيراز، فيتو

وتتنوَّع الفعاليات الثقافية في المحافظة، حيث يُمكن للزوار حضور المهرجانات والعروض الفنية وورش العمل التي تُعزز الفهم العميق للثقافة الإيرانية. كما يوجد جبل القشقاوة، والبحيرات الطبيعية في المنطقة مثالية للرحلات الاستكشافية ومحبي الطبيعة، وتوفر هذه المواقع فرصًا للتسلق وركوب الدراجات والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

تُعد محافظة شيراز إحدى أبرز الوجهات السياحية البارزة في إيران للسياحة العلاجية، حيث تقدم تجارب فريدة ومميزة للباحثين عن العلاج، حيث تُعتبر من الدول التي تقدم الرعاية الصحية بشكل نموذجي وفريد من العلاجات الطبية بشكل عام.

المصحات العلاجية المشهورة في شيراز والمجهزة بأحدث التقنيات

وفيها أبرز المصحات العلاجية المشهورة في شيراز والمجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية والعلاجية الشاملة، منها زراعة الأعضاء كالقلب والكبد والكلى، ومعالجة أمراض السرطان والعظام والخلايا الجذعية وزراعة الشعر وعمليات التجميل والعيون، للمرضى تحت إشراف أطباء وكوادر صحية مميزة.

وقد شهدت العلاجات الطبية في إيران تطورًا ملحوظًا بشكل عام، حيث يتم تبني التقنيات والابتكارات الحديثة في مجال الطب، وتحسين مستوى التدريب الطبي وتحديث المعدات الطبية بشكل مستمر، مما يجعل المرافق الصحية في المنطقة تتناسب مع المعايير الصحة العالمية.

ويوجد في المدينة نحو 25 مستشفى خاصًّا، و15 حكوميًّا، أبرزها مستشفى «أبو علي بن سينا» و«الكوثر» الذي تمت زيارته من قبل الوفد الكويتي والاطلاع التجربة العلاجية للمرضى، حيث يحتوي المستشفى الواحد على نحو 300 غرفة للمرضى، وأجنحة خاصة للعمليات وأجنحة ملكية لمن يرغب.

وترجع تسميته إلى عهد الدولة البيشدادية، إذ يقال انه أخذ اسمه من فارس بن طهومرث أحد ملوكها.