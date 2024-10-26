وكالة تسنيم نقلا عن مصادر: إيران تستعد للرد على إسرائيل وستوجه ضربة متناسبة على أي عمل

الهجوم الإسرائيلي، ذكرت وكالة تسنيم وفق مصادر مطلعة إن إيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل وستتلقى ردًّا مناسبًا.

وأكدت أن إيران مستعدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي.

وقال المصدر إن "إيران، كما أعلنت سابقًا، مستعدة للرد على اعتداء من قبل إسرائيل".

وأضاف "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردًّا مناسبًا على أي عمل".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن قواته «تهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة»، على حد قوله.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد هجوميًّا ودفاعيًّا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها».



وأشار إلى أن «الجيش يجري تقييمًا متواصلًا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية»، مضيفا: «يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري».