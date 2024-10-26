القناة 12 الإسرائيلية: الموجة الثانية من الهجوم الإسرائيلي على إيران بدأت وانفجارات في شيراز

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن تقارير تفيد أن الموجة الثانية من الهجوم الإسرائيلي على إيران بدأت وتتحدث عن انفجارات في شيراز.

وقبل قليل قال مسؤول إسرائيلي، إن الهجمات على إيران لم تستهدف المنشآت النووية أو حقول النفط الإيرانية بل ركزت الضربة على الأهداف العسكرية.

وأضاف: لسنا بصدد ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط ونركز على أهداف عسكرية.

شن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.