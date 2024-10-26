هاريس: نراقب تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران من كثب وسنبقى على اطلاع

قصف إيران، علقت الولايات المتحدة على الهجوم الذي تشنه إسرائيل على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية منذ فجر اليوم ضد مواقع عسكرية داخل إيران، حيث سمع دوي الانفجارات في محيط العاصمة طهران وفي عدة مواقع في شيراز.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

‏‎وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم الجوى لن يستهدف محطات نووية أو حقول نفط وسيقتصر على المواقع العسكرية فقط.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها "أبلغت بشن إسرائيل ضربات موجهة على أهداف عسكرية في إيران"، و"تراقب التطورات من كثب وستبقى على اطلاع".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن البيت الأبيض أُخطر قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل الضربات.

واعتبر البيت الأبيض أن الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في إيران تأتي في إطار "الدفاع عن النفس"، عقب هجوم صاروخي شنته طهران على إسرائيل مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن "الضربات الموجهة ضد أهداف عسكرية" تأتي في إطار "الدفاع عن النفس وردا على هجوم إيران بصواريخ بالستية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر".

ومن جهة أخرى، ذكر سافيت لـ"رويترز" أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبيل قصف أهداف في إيران.

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا تشارك في الضربات الإسرائيلية.

وتقول واشنطن إنها تسعى إلى الحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

والأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الرد الإسرائيلي (على إيران) لا ينبغي أن يؤدي إلى تصعيد أكبر".