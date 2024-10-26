بايدن يقطع إجازته ويعود إلى واشنطن لمتابعة الهجوم الإسرائيلي على إيران

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع إجازته ويعود إلى واشنطن لمتابعة التطورات في الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه تمت إحاطة الرئيس الأمريكي جو بايدن بآخر تطورات ما يحدث في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إننا على علم بتقارير الانفجارات في إيران وما زلنا نتحقق منها.



وأكد «إعلام أمريكي»، أن البيت الأبيض أخطر قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران.

