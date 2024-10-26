السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العراق يوقف حركة الطيران في جميع المطارات بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

طيران العراق، فيتو
طيران العراق، فيتو

الهجوم الإسرائيلي، قررت وزارة النقل العراقية تعليق حركة الطيران في جميع المطارات حتى إشعار آخر بسبب التوترات الإقليمية والضربات الإسرائيلية على إيران.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إنه «بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية».

وأضاف البيان أن «الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية».

ونوه البيان بأن «الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب احترازية، حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين».


أسباب أصوات الانفجارات في شمالي العراق

بالنسبة للأصوات التي سُمعت من دوي للانفجارات، وقال مراسل «الغد» إنه جاء التأكيد الرسمي من الحكومة العراقية، ومن الجهات الأمنية بأنها وقعت في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، وهي ناتجة عن نشاطات أمنية عراقية، ولا وجود لاعتداء إسرائيلي على المناطق العراقية»ز

وأضاف: «المؤكد في الأمر أنه كانت هناك حركة كبيرة للطيران الحربي في سماء بعض المناطق العراقية، في محافظة بابل جنوبي بغداد، وكذلك في محافظة صلاح الدين»، موضحًا أن «من المرجح أنه طيران حربي أمريكي، وهو ما أعلنته السلطات الأمريكية أيضا بأنها الطائرات التي وصلت إلى المنطقة في إطار مراقبة الوضع العام في المنطقة».

وتابع أنه «في هذه المناطق هناك قاعدة أمريكية للطائرات الحربية من طراز إف-16 في محافظة صلاح الدين، التي رُصد فيها تحليق مكثف للطيران الحربي».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

وزارة النقل العراقية تعليق حركة الطيران المطارات

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads