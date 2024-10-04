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خارج الحدود

بدء مراسم تأبين حسن نصر الله في مصلى الإمام الخميني بطهران

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

انطلقت مراسم تأبين الشهيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ورفاق نصر الله ومن بينهم الشهيد العميد نيلفروشان، بحضور مختلف شرائح أهالي طهران في مصلى الإمام الخميني، وفق ما أوردت وكالة أنباء "تسنيم".

ومن المقرر بعد هذه المراسم أن تقام صلاة الجمعة في العاصمة بإمامة آية الله الخامنئي.

وتوجه المواطنون الإيرانيون منذ ساعات الفجر الأولى، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران للقاء قائد الثورة وأداء صلاة الجمعة بإمامته.

وبحسب مشاهدات “تسنيم”، فإن جزءًا كبيرًا من المساحة الداخلية لمصلى الإمام الخميني شبه ممتلئ الآن وقبل ساعة من البدء الرسمي لمراسم صلاة الجمعة.

وقد قدمت شركات مترو وضواحي طهران خدمات مجانية للمصلين، وذلك بالتزامن مع مراسم تشييع حسن نصر الله ونائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان بحسب وكالة "تسنيم".

كما أعلنت الحافلات وسيارات الأجرة عن استعداد شركاتها لتقديم المزيد من الخدمات للمشاركين في مراسم تأبين حسن نصر الله بجانب توفير خدمة سيارات الأجرة مجانا خلال صلاة الجمعة فى طهران في عدد من الخطوط، وأكدت إحدى شركات النقل الخاصة بالحافلات أنه سيتم تعزيز خطوط النقل المؤدية إلى مكان صلاة الجمعة.

وقد اغتيل حسن نصر الله الجمعة الماضى، فى حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت فى غارة إسرائيلية عنيفة وإسقاط حوالى 80 قنبلة خارقة للتحصينات.

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