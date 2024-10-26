لا نفطية ولا نووية، أسرار ضربة الفجر الإسرائيلية ضد إيران

الضربة الإسرائيلية، شن الاحتلال الإسرائيلي مع الساعات الأولى لفجر اليوم؛ ضربة عسكرية ضد إيران وصفتها بقصف أهداف محددة تمثل تهديدا لها في الماضي والمستقبل وفق مزاعمها.

عدم ضرب الأهداف النووية والنفطية في إيران

اللافت، أن إسرائيل أكدت رسميًّا عدم استهداف منشآت نووية أو نفطية وهي النقطة التي مثلت خلافات حادة في وجهات النظر بين تل أبيب وواشنطن خلال الأيام الماضية؛ لتخوف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من انفلات الأوضاع وارتفاع أسعار النفط في حال استهداف حقول النفط والغاز الإيرانية؛ علاوة على مطالبات دول عربية للإدارة الأمريكية بضرورة تجنب استهداف حقول الغاز والنفط خشية تنفيذ وكلاء إيران بالمنطقة من تنفيذ ضربات انتقامية بالدول النفطية وهو ما توعدت به المقاومة الإسلامية في العراق.

اجتماع نتنياهو وقادة الجيش أسفل الدفاع الإسرائيلية

وأظهرت صورًا بثتها وسائل إعلام عبري اجتماعًا لقادة الجيش الإسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ملجأ محصن أسفل وزارة الدفاع الإسرائيلية لمتابعة سير العمليات العسكرية في العمق الإيراني.

وتزامنت الضربات الإسرائيلية على إيران مع استهداف جيش الاحتلال لمواقع في سوريا والعراق بهدف تجنب نشاط تلك الجبهات؛ وشددت تل أبيب، أن ضرباتها في طهران تستهدف مواقع عسكرية فقط بالداخل الإيراني وسط حديث عن مشاركة ١٠٠ مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم.

إيران تهون من الضربة الإسرائيلية وتنفى اختراق أجوائها

المثير في الأمر هو تهوين إيران من تلك الضربات ونفي إبلاغ السلطات عن أي اختراقات في المجال الجوي؛ على الرغم من إعلان البيت الأبيض إخطار الرئيس الأمريكي بالضربة الإسرائيلية؛ وتصريح البنتاجون حول عدم إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة ونفي الدفاع الدفاع الأمريكية مشاركتها في تلك الضربات.

الخلاصة في تلك الضربة رغم أنها دخلت مرحلة ثانية وربما تتعدد مراحلها لكن شكلها العام يوحي بالتوافق عليها بين جميع الأطراف، بهدف ترك المساحة للاحتلال بتنفيذ ضربات حفظ ماء وجه بعد تصعيد اللهجة حول العملية الانتقامية؛ وجاءت على عجل قبيل انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية ويحتمل بشكل كبير اكتفاء الجمهورية الإسلامية بإصدار بيان تتحدث فيه عن رد في الوقت والزمن المناسب بدون التعجل في رد وقتي يفتح جبهة الصراع على جميع الاحتمالات.